Йоханнес Бё признался, что чувствует себя ветераном в нынешней сборной Норвегии

Олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё оценил успех 22-летнего соотечественника Филипа Фьельда Андерсена. Ранее на четвёртом этапе Кубка мира в Анси (Франция) Андерсен впервые занял призовое место – стал третьим в спринте.
«Очень приятно слышать от Филипа тёплые слова. Я узнаю себя в нём. Ведь мне было столько же лет, когда я впервые поднялся на подиум, при этом так же восхищаясь Эмилем, Тарьием и Уле-Эйнаром. Я буду больше тренироваться с ним в будущем, он – настоящий тактик», — приводит слова младшего Бё NRK.
Также Йоханнес ответил, считает ли себя ветераном в нынешней сборной.
«Теперь я действительно начинаю это чувствовать. Сейчас у нас двое молодых в команде – это Филип и Сиверт, они совершенно непохожи на нас. Они говорят о тех вещах, о которых я никогда не слышал», — сказал Бё.
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