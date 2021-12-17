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Самый успешный мужской спринт десятилетия для сборной России по биатлону: яркая победа Дмитрия Малышко в январе 2013-го

«Не люблю, когда меня называют королём». Самый крутой спринт десятилетия в нашем биатлоне
Михаил Чесалин
Самый успешный мужской спринт десятилетия
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В 2013 году Дмитрий Малышко был на пике карьеры и собрал всё золото в Оберхофе. Блистал и Евгений Гараничев.

На четвёртом этапе Кубка мира по биатлону – 2021/2022 во Франции мужская сборная России заставила вспомнить славные времена нашего биатлона. Спринт получился отличным для всей команды. Лучший из наших – Эдуард Латыпов – закончил гонку на второй ступени пьедестала почёта. Худший – вчерашний дебютант Василий Томшин – на высокой 25-й позиции.

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За последние 10 лет была лишь одна гонка, по итогам которой шестеро россиян расположились в топ-25. Эта гонка прошла в январе 2013 года в немецком Оберхофе. Мало того, что никто не провалился, так россияне ещё и сделали золотой дубль.

Блистательный Малышко

Не сказать, что самый крутой спринт десятилетия ничего не предвещало. Старт Кубка мира – 2012/2013 для сборной России получился весьма успешным: и в Эстерсунде, и в Хохфильцене были награды и в личных гонках, и в эстафетах. Предновогодняя Поклюка прошла для наших спортсменов без попадания на пьедестал, но были четвёртые места.

А в первой мужской гонке нового 2013 года сборная России грохнула всех в мужской эстафете. Всё решила заключительная стрельба: финишёр нашей команды Дмитрий Малышко работал точнее, чем норвежец Свендсен, а поэтому Россия вышла на первое место.

Окрылённые успехом парни на следующий день в спринте сотворили маленькое биатлонное чудо, снова отправив в нокаут всех соперников. Шестеро россиян на финише вошли в топ-20!

В Оберхофе была непростая погода, поэтому чисто отработать на рубеже смогли всего три спортсмена. И не стоит удивляться тому, что Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев заняли первое и второе места с промахами. Третьим был вездесущий Свендсен, на секунду отставший от Гараничева. Вот были времена – Евгений ногами обыгрывал лучшего норвежца!

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Пятым финишировал Евгений Устюгов, шестым – Алексей Волков, который, как обычно, проявил свои снайперские качества и оказался одним из трёх биатлонистов, стрелявших чисто. Антон Шипулин занял 13-е место с двумя промахами, Андрей Маковеев – 18-е.

Четыре золота в шести гонках

Стоит сказать, что в гонке преследования Малышко и Гараничев сохранили свои первое и второе места. А Дмитрия, который за четыре дня выиграл первые три золотые медали Кубка мира в своей карьере, с лёгкой руки журналистов прозвали королём Оберхофа.

Сам Дмитрий, правда, от этого звания открещивался: «Я не люблю, когда меня называют королём Оберхофа, принц Оберхофа – тоже не нравится. Это спорт, это биатлон. Сегодня выигрывает один, завтра – другой. Для меня это просто удачное выступление».

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Тот этап вошёл в историю российского биатлона как один из самых удачных: из шести гонок Россия выиграла четыре (к трём мужским победам своё золото добавила Ольга Зайцева).

За следующие девять лет у России, конечно, были яркие победы, но так, чтобы все россияне кучно собрались в топ-20 – такого больше не было. В 2015-м в Поклюке и в 2017-м в Анси сразу пять наших спортсменов были среди лучших. Но шесть – это настоящий командный подвиг!

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