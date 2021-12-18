«Все его решения не поддаются никакой логике». Васильев резко высказался о Шашилове

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев резко высказался о старшем тренере женской сборной России по биатлону Михаиле Шашилове.
«Будут ли женщины прогрессировать, как наши мужчины? Это знает один Господь бог! То, что с женской командой происходит, и с ее тренером, – это непредсказуемое явление. Гадать в данном случае бесполезно. Их решения алогичны. Тут невозможно делать какие-то выводы по дальнейшим выступлениям.
Не считаю, что Шашилов должен был возглавить женскую сборную. На мой взгляд, это всегда было ошибкой. Резцова – самая быстрая, не готовилась с Шашиловым, и Нигматуллина – тоже. Они самые стабильные спортсменки сейчас.
Не знаю, что будет с женщинами дальше. Хочу пожелать им самого лучшего, потому что девчонок больше всего жалко. Они трудятся, пашут целыми днями, а результата пока не очень видно.
Даже Миронова со своими традиционно быстрыми ногами почему-то перестала бегать. Куда это все подевалось – я не знаю, надо спрашивать у старшего тренера.
Шашилов же – уникальный тренер. Таких тренеров больше нет! Все, что он делает, все уникально. Например, Казакевич вне всякого спортивного принципа повез на Кубок мира. С какой стати? Она вообще не попадала в состав.
Первые два этапа она просто завалила, сейчас выкарабкивается немного, а все кричат: «Ой! Какая замечательная Казакевич!» Где эта Казакевич? Что такого сверхъестественного она сделала, я не пойму?
Все решения Шашилова не поддаются никакой логике. Почему руководство СБР ему потакает – для меня это загадка. Он не достиг еще никаких результатов, чтобы иметь карт-бланш, но тем не менее, почему-то он его имеет», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».
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