Вирер стреляла быстрее всех в пасьюте Анси, Резцова — лучшая из россиянок

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер показала самую быструю стрельбу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. Она допустила 2 промаха и замкнула топ-10 в финишном протоколе, отстав от победительницы, шведки Эльвиры Эберг, на 55 секунд.

Второй по скорострельности стала канадка Меган Бэнкс, которая с двумя промахами заняла 33-ю позицию. Третьей по времени, проведённому на огневых рубежах, стала шведка Ханна Эберг, также с двумя промахами завоевавшая бронзу.

Лучшую скорость стрельбы из россиянок показала Кристина Резцова, с тремя промахами ставшая 9-й.

Биатлон. Кубок мира. Анси (Франция)

Женщины. Гонка преследования. Скорость стрельбы

1. Доротея Вирер (Италия) — 2:47,9.

2. Меган Бэнкс (Канада) +2,4.

3. Ханна Эберг (Швеция) +4,2...

5. Жулия Симон (Франция) +6,8...

9. Анна Сола (Беларусь) +9,4...

10. Динара Алимбекова (Беларусь) +11,6...

17. Кристина Резцова (Россия) +18,5...

22. Ульяна Нигматуллина (Россия) +22,5...

26. Светлана Миронова (Россия) +24,5.

27. Эльвира Эберг (Швеция) +24,6.