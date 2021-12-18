Нигматуллина — о пасьюте: с первого круга поняла, что скорость у меня очень плохая

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина подвела итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция).
«Есть небольшое расстройство. С первого круга я поняла, что скорость у меня очень плохая. Старалась, но ничего не могла исправить.
После первого круга получалось отыгрываться? На дистанции это прослеживалось, так как меня обгоняли на каждом круге, кроме последнего.
У меня нет вопросов к лыжам. Потому что я проигрывала подъём, а со спуска отыгрывала. Я бы отнесла это не к мышцам, а к общему состоянию организма. Самочувствие странное, похоже на акклиматизацию. Но её не должно быть. Никакой усталости. Даже не хочется уходить на каникулы, долгий перерыв, скучно без стартов.
На стрельбе я была сконцентрирована на 115 процентов, но не получилось. У меня был фейспалм после каждого промаха. Было непонимание — я же в центр должна была попасть.
Сейчас нужно отвлечься, расслабиться, не тратить сильно энергию. Почитать книжку, посмотреть сериал. Вчера я закончила читать «Эйфорию», а сериал — «Корона». Заканчивается последний сезон», — сказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».
- 18 декабря 2021
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