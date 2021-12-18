Шашилов: Миронова — молодец. Стрельба Казакевич? Критиковать легко, попробуйте стрельнуть

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов отреагировал на выступление россиянок в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция).
«Миронова — молодец. Стрельба Казакевич? Критиковать легко, попробуйте стрельнуть. Как это не её стрельба? Только что хаяли, что не попадает. А сейчас всё по-другому. Справляется человек как может. Да, с ходом проблема. Поговорю, узнаю.
Ровная гонка, в 30-ке при такой конкуренции — это всё равно здорово. Есть стартовый трамплин, есть команда, которая может биться на высоком уровне. Добора, наверное, не будет. Казакевич была 30-я, Света её пододвинула, скорее всего, 50 на 50.
Масс-старт может стать лишним? Как это лишним? Где мы ещё увидим такой праздник? Для них это тоже адреналин, праздник, всё здорово», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
- 18 декабря 2021
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