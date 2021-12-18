Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Огненные гонки преследования. Россия, зажигай! LIVE

18 декабря во Франции продолжится четвёртый этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. В субботу в Анси пройдут две гонки преследования — женская и мужская. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пасьютов и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают. А интересного будет много, потому что в обеих гонках у россиян отличные стартовые позиции: Кристина Резцова и Эдуард Латыпов точно будут бороться за медали.
Женская гонка начнётся в 15:00 по московскому времени. Мужская — в 17:00.
Женская квалификация началась для сборной России не слишком удачно. На плоской трассе Наталья Непряева пока предпоследняя из 16 финишировавших спортсменок. Не исключено, что она не пройдёт пролог.
«Трасса не держит состояние. У нас был просмотр трассы, и буквально за час её разбили, несмотря на то, что организаторы её посыпали солью. Думаю, с момента окончания квалификации до забегов на выбывание она будет ещё хуже», — сказала в эфире «Матч ТВ» Анастасия Фалеева.
В настоящий момент в Дрездене +6 градусов.
Этап в Дрездене пройдёт без болельщиков, что для городской гонки очень важно. Кстати, это последний этап Кубка мира в Дрездене.
Полностью состав женской сборной России на сегодняшнюю гонку: 5. Кристина Резцова, 17. Ирина Казакевич, 21. Светлана Миронова, 23. Ульяна Нигматуллина, 24. Валерия Васнецова.
В женской гонке преследования не примет участия Лариса Куклина. Она не смогла пробиться в пасьют по итогам спринта и наверняка потеряет место в составе основной команды. Пробиться на Олимпиаду ей теперь практически невозможно, но в таком состоянии как сейчас, в Пекине ей, честно говоря, делать нечего.
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