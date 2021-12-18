Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Огненные гонки преследования. Россия, зажигай! LIVE

Кристина Резцова и Эдуард Латыпов будут бороться за медали в пасьютах. Онлайн-трансляция главных событий.

18 декабря во Франции продолжится четвёртый этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. В субботу в Анси пройдут две гонки преследования — женская и мужская. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пасьютов и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают. А интересного будет много, потому что в обеих гонках у россиян отличные стартовые позиции: Кристина Резцова и Эдуард Латыпов точно будут бороться за медали.

Женская гонка начнётся в 15:00 по московскому времени. Мужская — в 17:00.