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Биатлон, Кубок мира — 2021/2022, Анси: гонка преследования (женщины, мужчины), онлайн-трансляция 18 декабря 2021

Биатлон, Кубок мира — 2021/2022. Огненные гонки преследования. Россия, зажигай! LIVE
Ангелина Николаева Татьяна Постникова
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Эдуард Латыпов, сборная России по биатлону
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Кристина Резцова и Эдуард Латыпов будут бороться за медали в пасьютах. Онлайн-трансляция главных событий.
Полное расписание Кубка мира по биатлону - 2021/2022
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18 декабря во Франции продолжится четвёртый этап Кубка мира по биатлону — 2021/2022. В субботу в Анси пройдут две гонки преследования — женская и мужская. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пасьютов и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают. А интересного будет много, потому что в обеих гонках у россиян отличные стартовые позиции: Кристина Резцова и Эдуард Латыпов точно будут бороться за медали.

Женская гонка начнётся в 15:00 по московскому времени. Мужская — в 17:00.

Live Андрей Шитихин

Женская квалификация началась для сборной России не слишком удачно. На плоской трассе Наталья Непряева пока предпоследняя из 16 финишировавших спортсменок. Не исключено, что она не пройдёт пролог.

11:01 Андрей Шитихин

«Трасса не держит состояние. У нас был просмотр трассы, и буквально за час её разбили, несмотря на то, что организаторы её посыпали солью. Думаю, с момента окончания квалификации до забегов на выбывание она будет ещё хуже», — сказала в эфире «Матч ТВ» Анастасия Фалеева.

В настоящий момент в Дрездене +6 градусов.

10:48 Андрей Шитихин

Этап в Дрездене пройдёт без болельщиков, что для городской гонки очень важно. Кстати, это последний этап Кубка мира в Дрездене.

10:27 Андрей Шитихин

Полностью состав женской сборной России на сегодняшнюю гонку: 5. Кристина Резцова, 17. Ирина Казакевич, 21. Светлана Миронова, 23. Ульяна Нигматуллина, 24. Валерия Васнецова.

10:10 Андрей Шитихин

В женской гонке преследования не примет участия Лариса Куклина. Она не смогла пробиться в пасьют по итогам спринта и наверняка потеряет место в составе основной команды. Пробиться на Олимпиаду ей теперь практически невозможно, но в таком состоянии как сейчас, в Пекине ей, честно говоря, делать нечего.

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