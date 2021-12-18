Хованцев: по сезону Латыпов — наш новый лидер, промах помешал ему завоевать золото

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результат российского биатлониста Эдуарда Латыпова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Латыпов завоевал серебряную медаль.
«Эдик молодец, справился. Один промах помешал ему завоевать золото, но всё впереди. На «лёжке» он не должен делать промах при такой погоде. Ногами боролся и отстоял второе место в борьбе с норвежцем. По сезону Латыпов — наш новый лидер.
Халили молодец, отстрелялся чисто. Опередить ещё кого-то не удалось, но ногами тоже выглядел хорошо. Поварницын тоже молодец. Вот трое – Латыпов, Халили и Поварницын –справились со стрельбой, а остальные при такой погоде показали плохую стрельбу. Скорее всего, эмоции перед уходом с рубежа захлестнули и помешали чисто отстрелять», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 18 декабря 2021
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