Васильев: сейчас Латыпов — наша главная надежда на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результат гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Победителем гонки стал француз Кентен Фийон Майе, россиянин Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль.



«В спорте нет сослагательного наклонения. Всем бы на выстрел меньше, то все чудеса творили бы. Второе место с двумя промахами — хороший результат для Эдика. Очень сильно порадовало, что в одни ноги пробежал с французом. Халили молодец — сделал четыре ноля. Латыпов сейчас — наша главная надежда на Олимпиаду, но рано. До основного старта очень далеко. Дай бог, чтобы набирал форму и дальше», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Латыпов уже во второй раз подряд поднялся на подиум. Ранее он завоевал серебряную медаль в спринте в Анси.