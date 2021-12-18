Тихонов — о серебре Латыпова: всё было в мрачных тонах, а сейчас новый лучик света

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов подвёл итоги гонки преследования на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Победителем пасьюта стал француз Кентен Фийон Майе, второе место занял россиянин Эдуард Латыпов. Тройку лучших замкнул норвежец Ветле Шоста Кристиансен.



Отметим, что Латыпов попал на пьедестал уже на второй гонке подряд. Ранее он занял второе место в спринте в Анси. Эта медаль стала третьей в карьере Латыпова в индивидуальных гонках. В 2021 году он становился вторым в масс-старте.

«Красавец! Порадовал! Всё было в мрачных тонах, а сейчас новый лучик света. Каминский сказал, что нужно восстанавливаться. Всё правильно! Это его самая правильная фраза», — цитирует Тихонова «Спорт-экспресс».