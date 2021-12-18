А. Резцова считает, что Анастасию Шевченко нужно вызвать в сборную России на Кубок мира

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о ситуации в женской сборной России по биатлону. Она призвала включить в команду Анастасию Шевченко, лидера общего зачёта Кубка IBU. Ранее стало известно, что россиянка Лариса Куклина не смогла выполнить критерии для отбора на январские этапы Кубка мира.
«Нужно подключить Шевченко к основной сборной. Да, на Кубке IBU один уровень, а на КМ — другой… Пусть посмотрят на Шевченко в Германии. Тем более Куклина немного отдохнёт, не получается у неё. К Олимпиаде нужно подбирать хорошую четвёрку на эстафету. Настя — умница, хорошо там выступила, но уровень на IBU слабее. Нужно, чтобы здесь она тоже уверенно выступала», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 18 декабря 2021
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