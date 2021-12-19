Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Алимбекова: букет от Смольского за спринт — для меня. За преследование — для мамы!

Алимбекова: букет от Смольского за спринт — для меня. За преследование — для мамы!
Комментарии

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала, что партнёр по сборной Антон Смольский подарил ей букет, полученный на церемонии награждения спринта в Анси. Смольский занял в той гонке шестое место и попал в «цветы».

«Букет за спринт – для меня. За преследование — для мамы! Она сильно поддерживает Антона», — приводит слова Алимбековой телеграм-канал «Референт Рая».

Напомним, сегодня в Анси пройдут женский и мужской масс-старты. Начало запланировано на 14:45 мск и 16:45 соответственно.

Алимбекова располагается на третьем месте в общем зачёте женского Кубка мира. Смольский замыкает десятку сильнейших в мужском рейтинге. Вчера, 18 декабря, он занял четвёртое место в гонке преследования и благодаря этому вошёл в топ-10.

Новость по теме
Антон Шипулин отреагировал на два подряд подиума Эдуарда Латыпова в Анси
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021