Алимбекова: букет от Смольского за спринт — для меня. За преследование — для мамы!

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала, что партнёр по сборной Антон Смольский подарил ей букет, полученный на церемонии награждения спринта в Анси. Смольский занял в той гонке шестое место и попал в «цветы».

«Букет за спринт – для меня. За преследование — для мамы! Она сильно поддерживает Антона», — приводит слова Алимбековой телеграм-канал «Референт Рая».

Напомним, сегодня в Анси пройдут женский и мужской масс-старты. Начало запланировано на 14:45 мск и 16:45 соответственно.

Алимбекова располагается на третьем месте в общем зачёте женского Кубка мира. Смольский замыкает десятку сильнейших в мужском рейтинге. Вчера, 18 декабря, он занял четвёртое место в гонке преследования и благодаря этому вошёл в топ-10.