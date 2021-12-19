Алимбекова: букет от Смольского за спринт — для меня. За преследование — для мамы!
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала, что партнёр по сборной Антон Смольский подарил ей букет, полученный на церемонии награждения спринта в Анси. Смольский занял в той гонке шестое место и попал в «цветы».
«Букет за спринт – для меня. За преследование — для мамы! Она сильно поддерживает Антона», — приводит слова Алимбековой телеграм-канал «Референт Рая».
Напомним, сегодня в Анси пройдут женский и мужской масс-старты. Начало запланировано на 14:45 мск и 16:45 соответственно.
Алимбекова располагается на третьем месте в общем зачёте женского Кубка мира. Смольский замыкает десятку сильнейших в мужском рейтинге. Вчера, 18 декабря, он занял четвёртое место в гонке преследования и благодаря этому вошёл в топ-10.
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