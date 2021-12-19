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Шашилов — на вопрос о семи промахах Казакевич: давайте радоваться медали Резцовой

Шашилов — на вопрос о семи промахах Казакевич: давайте радоваться медали Резцовой
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Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов оценил результаты масс-старта на этапе Кубка мира в Анси (Франция), где Кристина Резцова завоевала бронзу, а Ульяна Нигматуллина стала седьмой.

«Давайте радоваться празднику. Глядя на Кристину, всё сегодня понравилось, она – красотка. Она грамотно шла, всё слышала по трассе. Очень по-взрослому прошла. Способна ли она ещё прибавить? Ей есть куда двигаться. Седьмое место Нигматуллиной — тоже хорошо. Что сегодня со стрельбой Казакевич? Давайте радоваться медали. Вчера Казакевич стреляла точно, но медленно, сегодня быстро, но плохо — вы определитесь. Что с ходом Мироновой? Не всё сразу. Ничего страшного», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

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