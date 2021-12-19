Анфиса Резцова дала совет российским биатлонистам после провального масс-старта

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала результат мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, показавший 12-й результат.
«Да, сегодня парни без медалей, ну и что? Так, к сожалению, получилось. Ребята всё равно молодцы. Мы же видели — они боролись. Хочется, чтобы медали были на Олимпиаде. То, что сегодня их нет — не очень страшно.
Мой совет парням: не расстраивайтесь. Нужно планомерно готовиться к главному соревнованию — Олимпиаде. Точно знаю, что у нашей сборной всё получится», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Победу в гонке одержал француз Эмильен Жаклен. Вторым стал его соотечественник Кентен Фийон Майе. Тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Бё.
- 19 декабря 2021
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