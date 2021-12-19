Хованцев: Латыпова и Логинова подвела стрельба — с таким ходом могли бороться за медали

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подвёл итоги масс-старта на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Победу одержал француз Эмильен Жаклен, а лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, он занял 12-е место.



«С таким ходом мы могли бороться за призы, но Латыпова и Логинова подвела стрельба. Если бы Логинов настрелял всего один промах, то боролся бы за первое место, но по ходу он шёл просто прекрасно. То же самое можно сказать и про Латыпова. Три и четыре промаха — это много, да даже два — это уже перебор. Для того чтобы быть в призах, нужно стрелять чище. Однако для меня позитив, что, имея столько промахов, ребята проиграли всего 50 секунд и минуту.



Для Серохвостова это был первый масс-старт, поэтому я бы не стал строго судить парня. У Даниила есть большое желание доказать, показать очень хороший результат, но нужно просто отработать как умеешь, стрелять спокойно — тогда всё будет хорошо», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.