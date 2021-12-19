Максимов: сегодня постреляли похуже, но зато нас было пять в масс-старте

Тренер мужской сборной России по стрельбе Максим Максимов прокомментировал выступление россиян в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, он занял 12-е место. Александр Логинов финишировал 15-м.
«Это совершенно другая гонка. Здесь ты бежишь в пелотоне, постоянная борьба. Она накладывает свой отпечаток на стрельбу. Здесь никакого рецепта не существует. Нужно отталкиваться от своего состояния, самочувствия. Нужно видеть впереди идущих спортсменов. Если есть возможность – приблизиться к ним, пожертвовав, может быть, комфортной стрельбой. Сегодня мы немного постреляли похуже, но зато нас было пять в масс-старте.
Шесть промахов Серохвостова? Даниил стрельнул только три на последнем рубеже. Думаю, он «наелся». Здесь бегут 30 самых топовых атлетов, они умеют взвинчивать ритм, тактически ведут себя по-другому на трассе. Для Серохвостова это хорошая школа. Мы разберём всё с каждым спортсменом. И на следующий масс-старт будем готовы».
- 19 декабря 2021
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