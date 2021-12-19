Цветков прокомментировал победу в смешанной эстафете на Кубке IBU

Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал победу в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Помимо Цветкова, в состав команды входили Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Анастасия Шевченко.



«Я работал лидером. Немножко волновался перед стрельбой лёжа, но с дополнительными патронами получилось отработать и уйти с отрывом. А уже при подходе к стойке я был уверен, что справлюсь со стрельбой.



Очень рад тому, как выступала наша команда. Мне передали эстафету лидером с большим отрывом. То есть команда сегодня сработала отлично. Всех поздравляю. Мы сегодня сработали очень-очень хорошо — не только спортсмены, но и сервис», — сказал Цветков в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России.

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