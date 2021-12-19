Драчёв раскритиковал решение вызвать Бабикова и Цветкова на этапы Кубка мира
Поделиться
Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что не понимает, почему тренерский штаб национальной команды решил включить в состав сборной на январские этапы Кубка мира Антона Бабикова и Максима Цветкова. В декабре они выступали на Кубке IBU.
«Вызов Бабикова и Цветкова на Кубок мира – большая ошибка. Зачем они вообще нужны там? Это ребята, которые ничего не покажут и никого достойно не заменят.
Молодёжь опять будет сидеть в запасе. Тот же Томшин поедет на Кубок IBU снова. Такие замены ни к чему хорошему не приводят. Какая-то глупость.
У девушек Шевченко достойна попадания в основу, есть ещё Буртасова и Гореева на подходе», — цитирует Драчёва «РИА Новости».
Этап Кубка мира в Анси (Франция) был последним в 2021 году.
Комментарии
- 19 декабря 2021
-
23:27
-
23:00
-
22:52
-
22:23
-
22:14
-
22:10
-
22:05
-
22:05
-
22:02
-
21:36
-
21:29
-
21:21
-
21:17
-
21:11
-
20:17
-
19:58
-
19:47
-
19:41
-
19:32
-
18:48
-
18:45
-
18:39
-
18:29
-
18:25
-
18:22
-
18:09
-
18:05
-
18:01
-
18:01
-
17:47
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:37
-
17:30
Партнерский контент