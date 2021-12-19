Драчёв раскритиковал решение вызвать Бабикова и Цветкова на этапы Кубка мира

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что не понимает, почему тренерский штаб национальной команды решил включить в состав сборной на январские этапы Кубка мира Антона Бабикова и Максима Цветкова. В декабре они выступали на Кубке IBU.



«Вызов Бабикова и Цветкова на Кубок мира – большая ошибка. Зачем они вообще нужны там? Это ребята, которые ничего не покажут и никого достойно не заменят.



Молодёжь опять будет сидеть в запасе. Тот же Томшин поедет на Кубок IBU снова. Такие замены ни к чему хорошему не приводят. Какая-то глупость.



У девушек Шевченко достойна попадания в основу, есть ещё Буртасова и Гореева на подходе», — цитирует Драчёва «РИА Новости».

Этап Кубка мира в Анси (Франция) был последним в 2021 году.