Тарьей Бё взял флаг Франции и поклонился французским биатлонистам. Видео

Норвежский биатлонист Тарьей Бё поздравил французов Эмильена Жаклена и Кентена Фийона Майе с успешным выступлением в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Жаклен стал победителем соревнований, а Фийон Майе — серебряным призёром. Бё завершил гонку на третьем месте.



После завершения масс-старта Бё взял французский флаг и поклонился французским биатлонистам.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале IBU.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Тарьея Бё.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция

Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 35.54,8 (1 промах).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 3,5 (2)

3. Тарьей Бё (Норвегия) +10,3 (1)…

12. Эдуард Латыпов (Россия) +49,3 (3)…

15. Александр Логинов (Россия) +1.03,4 (4)…

22. Александр Поварницын (Россия) +1.30,4 (2)…

25. Карим Халили (Россия) +1.34,6 (3).

26. Даниил Серохвостов (Россия) +2.14,6 (6).