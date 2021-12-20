Тарьей Бё взял флаг Франции и поклонился французским биатлонистам. Видео

Норвежский биатлонист Тарьей Бё поздравил французов Эмильена Жаклена и Кентена Фийона Майе с успешным выступлением в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Жаклен стал победителем соревнований, а Фийон Майе — серебряным призёром. Бё завершил гонку на третьем месте.
После завершения масс-старта Бё взял французский флаг и поклонился французским биатлонистам.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале IBU.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Тарьея Бё.
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция
Мужчины. Масс-старт, 15 км
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 35.54,8 (1 промах).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) – отставание 3,5 (2)
3. Тарьей Бё (Норвегия) +10,3 (1)…
12. Эдуард Латыпов (Россия) +49,3 (3)…
15. Александр Логинов (Россия) +1.03,4 (4)…
22. Александр Поварницын (Россия) +1.30,4 (2)…
25. Карим Халили (Россия) +1.34,6 (3).
26. Даниил Серохвостов (Россия) +2.14,6 (6).
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