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«Сделайте что-то с Латыповым». Болельщик обратился к тренеру сборной России, тот ответил

«Сделайте что-то с Латыповым». Болельщик обратился к тренеру сборной России, тот ответил
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Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов опубликовал пост по поводу масс-старта на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Победу в гонке одержал француз Эмильен Жаклен. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 12-е место с тремя промахами.

«Всем спасибо, кто болел за нас! Надеемся, что порадовали всех!» — написал Максимов.

Пост доступен в «инстаграме» Максима Максимова

Болельщик обратился к Максимову, написав комментарий: «Максим, ну сделайте что-то с Латыповым. Надоело, что пятый выстрел постоянно затягивает и потом промах делает. Вообще последний выстрел — болезнь нашей сборной». Тренер ответил: «Попробуем это исправить».

Жаклен стал лидером общего зачёта Кубка мира. Латыпов занимает пятое место.

Биатлон: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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