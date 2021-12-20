«Сделайте что-то с Латыповым». Болельщик обратился к тренеру сборной России, тот ответил

Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов опубликовал пост по поводу масс-старта на этапе Кубка мира в Анси (Франция). Победу в гонке одержал француз Эмильен Жаклен. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 12-е место с тремя промахами.

«Всем спасибо, кто болел за нас! Надеемся, что порадовали всех!» — написал Максимов.

Пост доступен в «инстаграме» Максима Максимова

Болельщик обратился к Максимову, написав комментарий: «Максим, ну сделайте что-то с Латыповым. Надоело, что пятый выстрел постоянно затягивает и потом промах делает. Вообще последний выстрел — болезнь нашей сборной». Тренер ответил: «Попробуем это исправить».

Жаклен стал лидером общего зачёта Кубка мира. Латыпов занимает пятое место.