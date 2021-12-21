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Пихлер: Родченков был крупнейшим бандитом, а весь мир ему верит

Пихлер: Родченков был крупнейшим бандитом, а весь мир ему верит
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Вольфганг Пихлер, известный немецкий тренер по биатлону, возглавлявший среди прочих женскую сборную России, высказался о разоблачении допинг-системы в стране.

«Я считал, что построил в России систему, в которой не может быть места допингу. Нашей базой был Рупольдинг. И вот что я скажу. Этот Родченков был крупнейшим бандитом, а весь мир ему верит. И я могу заверить, что не все его слова — это правда». — сказал Пихлер в подкасте Threshold.

Также Пихлер допустил, что допинг-схемы имеют место быть и в других странах.

«Я считаю, что допинг-программа была не только в России. Много стран применяли подобные системы. Сейчас сложновато об этом говорить. Но, думаю, они за это заплатили. Заплатили большую цену», — сказал Пихлер.

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