«Внушают, что виновата». Российские биатлонистки борются за свои медали Олимпиады

Олимпиада в Сочи завершилась более шести лет назад, но её отголоски по-прежнему слышны. Два года назад МОК заявил о том, что серебряные призёры Игр в Сочи Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова замешаны в манипуляциях с допинг-пробами. Российских биатлонисток такое решение повергло в шок. Они приняли решение до конца бороться за своё честное имя.
Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) всё время откладывались. И лишь на прошлой неделе наших девушек наконец-то выслушали. И, кажется, у россиянок теперь есть неплохие шансы доказать свою невиновность. Хотя изначально обвинения в адрес спортсменок выглядели странно.
«Я знаю, что этого не делала»
Биатлонисток настолько задели безосновательные, на их взгляд, обвинения, что несколько раз они плакали в прямом эфире, рассказывая об этом. И было понятно, что такие эмоции просто так из себя выдавить невозможно. Но эмоции эмоциями, а свою правоту надо доказывать в суде. Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева призналась, что ей было очень тяжело слышать, когда её и подруг по команде называли допингистами.
«Я довольна, что высказалась, и нас послушали, спасибо, что рассмотрели наше дело, ведь на протяжении двух лет всё откладывалось. Вроде мы и обвинены, а вроде и нет, люди называют нас допингистами, а я знаю, что этого не делала. Очень сложно слышать, ведь тебе внушают, что ты виновата, хотя в обвинениях Родченкова лично ко мне претензий нет, моя фамилия названа один раз в начале».
«Я не царапала свои пробы»
Довольной со слушаний в CAS вышла и Ольга Вилухина, которая в Сочи помимо серебра в эстафете завоевала ещё и личную медаль в спринте – тоже серебряную. Россиянка обрадовалась, когда выяснилось, что подписи главного свидетеля дела Григория Родченкова могут оказаться поддельными. Вилухина также чётко дала понять, что никогда не сдавала положительных допинг-проб и тем более никогда не портила пробирки.
«Я очень обрадовалась, что была подделка подписей – это обвал всему делу. Я негодую по поводу всего этого как серебряный призёр. Это дискредитирует моё имя, я не могу посещать стадионы, я не могу выезжать на Олимпийские игры. Я сдала сотни допинг-проб, ни одна из них не была сомнительной. Я не царапала свои пробы. Это бред и полная клевета».
Романова уверена, что всё это – политика
Биатлонистка Яна Романова призналась, что если бы ситуация не была столь серьёзной, она бы просто рассмеялась от смехотворности обвинений, которые предъявляют ей и двум другим нашим спортсменкам. Романова сравнила это с детективом и выразила уверенность, что всё происходящее имеет политический подтекст.
«Всё это действительно похоже на какую-то непрекращающуюся политическую борьбу. Пора бы уже завершиться ей, потому что разрушены судьбы многих спортсменов и продолжают рушиться».
Пихлер с Россией
Приятно, что бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер, со скандалом завершивший работу с командой, всё равно не бросает своих спортсменок. Пихлер вместе с бывшими подопечными пошёл до конца и продолжает бороться. Он уверен в том, что Зайцева, Вилухина и Романова выступали чистыми. Подобные обвинения порочат в том числе и его имя как борца с применением допинга. Если уж Пихлер говорит, что всё это «война» против России и чистая политика, значит это не голословные заявления.
Российские биатлонистки сейчас сражаются не только за себя, но и за Евгения Устюгова, Светлану Слепцову и вообще весь российский спорт. Решение по этому делу в пользу России может перевернуть отношение к другим странным допинговым историями.
Нет, нас не начнут любить. Но хотя бы перестанут наказывать ни за что. А это уже немало.
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