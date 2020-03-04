«Внушают, что виновата». Российские биатлонистки борются за свои медали Олимпиады

Олимпиада в Сочи завершилась более шести лет назад, но её отголоски по-прежнему слышны. Два года назад МОК заявил о том, что серебряные призёры Игр в Сочи Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова замешаны в манипуляциях с допинг-пробами. Российских биатлонисток такое решение повергло в шок. Они приняли решение до конца бороться за своё честное имя.

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) всё время откладывались. И лишь на прошлой неделе наших девушек наконец-то выслушали. И, кажется, у россиянок теперь есть неплохие шансы доказать свою невиновность. Хотя изначально обвинения в адрес спортсменок выглядели странно.

В суде всплыли поддельные подписи Родченкова. Обвинения против России – фальшивка? Информатор ВАДА, сбежавший из России, должен подтвердить подлинность обвинительных документов. Но сможет ли?

«Я знаю, что этого не делала»

Биатлонисток настолько задели безосновательные, на их взгляд, обвинения, что несколько раз они плакали в прямом эфире, рассказывая об этом. И было понятно, что такие эмоции просто так из себя выдавить невозможно. Но эмоции эмоциями, а свою правоту надо доказывать в суде. Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева призналась, что ей было очень тяжело слышать, когда её и подруг по команде называли допингистами.



«Я довольна, что высказалась, и нас послушали, спасибо, что рассмотрели наше дело, ведь на протяжении двух лет всё откладывалось. Вроде мы и обвинены, а вроде и нет, люди называют нас допингистами, а я знаю, что этого не делала. Очень сложно слышать, ведь тебе внушают, что ты виновата, хотя в обвинениях Родченкова лично ко мне претензий нет, моя фамилия названа один раз в начале».

CAS закрыл для прессы слушания по делам Зайцевой, Романовой и Вилухиной из-за коронавируса

«Я не царапала свои пробы»

Довольной со слушаний в CAS вышла и Ольга Вилухина, которая в Сочи помимо серебра в эстафете завоевала ещё и личную медаль в спринте – тоже серебряную. Россиянка обрадовалась, когда выяснилось, что подписи главного свидетеля дела Григория Родченкова могут оказаться поддельными. Вилухина также чётко дала понять, что никогда не сдавала положительных допинг-проб и тем более никогда не портила пробирки.



«Я очень обрадовалась, что была подделка подписей – это обвал всему делу. Я негодую по поводу всего этого как серебряный призёр. Это дискредитирует моё имя, я не могу посещать стадионы, я не могу выезжать на Олимпийские игры. Я сдала сотни допинг-проб, ни одна из них не была сомнительной. Я не царапала свои пробы. Это бред и полная клевета».

Адвокат: вопрос, касающийся подписи Родченкова, — это не единственный наш довод

Романова уверена, что всё это – политика

Биатлонистка Яна Романова призналась, что если бы ситуация не была столь серьёзной, она бы просто рассмеялась от смехотворности обвинений, которые предъявляют ей и двум другим нашим спортсменкам. Романова сравнила это с детективом и выразила уверенность, что всё происходящее имеет политический подтекст.



«Всё это действительно похоже на какую-то непрекращающуюся политическую борьбу. Пора бы уже завершиться ей, потому что разрушены судьбы многих спортсменов и продолжают рушиться».

Зайцева: люди называют нас допингистами, а я знаю, что этого не делала

Пихлер с Россией

Приятно, что бывший тренер сборной России Вольфганг Пихлер, со скандалом завершивший работу с командой, всё равно не бросает своих спортсменок. Пихлер вместе с бывшими подопечными пошёл до конца и продолжает бороться. Он уверен в том, что Зайцева, Вилухина и Романова выступали чистыми. Подобные обвинения порочат в том числе и его имя как борца с применением допинга. Если уж Пихлер говорит, что всё это «война» против России и чистая политика, значит это не голословные заявления.



Российские биатлонистки сейчас сражаются не только за себя, но и за Евгения Устюгова, Светлану Слепцову и вообще весь российский спорт. Решение по этому делу в пользу России может перевернуть отношение к другим странным допинговым историями.



Нет, нас не начнут любить. Но хотя бы перестанут наказывать ни за что. А это уже немало.