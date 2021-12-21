«Нужно признать ошибки». Васильев — о решении Елисеева приостановить карьеру

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение биатлониста Матвея Елисеева приостановить спортивную карьеру.

«Очень жаль, что Елисеев принял решение приостановить спортивную карьеру. Всегда считал Матвея потенциально очень сильным спортсменом, но что-то он делал не так, даже больше в психологическом плане. У Елисеева произошёл какой-то сбой, который сильно отразился на его здоровье и спортивных результатах.

Грустно, что теперь Матвей пропустит олимпийский сезон. Каждый спортсмен мечтает попасть на Олимпиаду, завоевать там медаль. Никогда не сомневался, что Елисеев — способный спортсмен, но сейчас ему нужно разобраться с самим собой, со своими проблемами, проанализировать всё, что происходило с ним последнее время. Важно сделать выводы и готовиться на будущее четырёхлетие. Не сомневаюсь: если Елисеев проведёт правильную работу над ошибками, то через четыре года у него всё получится и он сможет попасть на Олимпийские игры.

Искренне желаю, чтобы у Матвея всё получилось, но для этого нужно признать свои ошибки. Елисеев критиковал тренеров, Каминского, но ведь тренеры всегда хотят только добра своим спортсменам. Эмоции постепенно проходят, никто никогда не держит камня за пазухой. Сейчас Елисеев отдохнёт, ему обязательно помогут коллеги и тренеры», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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