Глава СБР Виктор Майгуров отреагировал на решение Матвея Елисеева приостановить карьеру

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал решение биатлониста национальной команды России Матвея Елисеева приостановить спортивную карьеру.

«Спортсмен с достаточно большим спортивным и жизненным опытом. Наверное, лучше него никто не чувствует его организм, поэтому я поддерживаю это решение. Оно объективное и правильное. Если физическое состояние два-три дня назад было одно, то оно не станет лучше через неделю на «Ижевской винтовке», это абсолютно так.

Более эффективным решением будет проанализировать всё то, что сделано. Понять для себя, есть ли мотивация двигаться, тренироваться и выступать дальше», — рассказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

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