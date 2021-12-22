Владимир Драчёв объяснил, как Матвею Елисееву вернуться в элиту биатлона

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение биатлониста национальной команды России Матвея Елисеева приостановить спортивную карьеру. По словам Драчёва, у Елисеева есть шансы вернуться в элиту биатлона; надо лишь как следует заняться подготовкой.

«Я думаю, если с головой взяться за подготовку, то, в принципе, можно вернуть его в элиту биатлона, в которой он состоял.

Мне очень жаль, что это произошло. Достаточно сильный, перспективный был спортсмен, подающий надежды. Он был хорошим стрелком, выигрывал медали на чемпионатах мира, и отдельные кубковые гонки у него очень хорошо получались. Его потеря — это очень большой минус для российского спорта», — цитирует Драчёва ТАСС.

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