Дмитрий Губерниев: возникает вопрос, почему это случилось у Матвея Елисеева. Ясно одно

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу решения биатлониста национальной команды России Матвея Елисеева приостановить спортивную карьеру.

В межсезонье у Елисеева был конфликт со старшим тренером сборной России Юрием Каминским. Спортсмен перешёл в группу Сергея Башкирова.

«Матвей Елисеев объявил о том, что «Рождественская гонка» 28 декабря в Рупольдинге — это его последнее международное соревнование в нынешнем сезоне. К чемпионату России Елисеев пообещал восстановиться, понять, что происходит с его здоровьем. Разумеется, результаты ни к чёрту. Даже из Кубка IBU человек выпадает. Про Олимпиаду уж совсем говорить не приходится.

Возникает вопрос, почему это случилось у Матвея Елисеева? Мы не знаем всех глубинных процессов с точки зрения самочувствия, организма спортсмена. Ясно одно: Матвей, называя вещи своими именами, занимался самодеятельностью. Всё то, что советовали тренеры по тренировочному процессу, он почему-то каждый раз переиначивал на свой лад.

Все эти истории, как выяснилось, повторялись на протяжении последних лет. Он постоянно придумывал что-то своё, а меня учили в спорте, что спортсмен должен безоговорочно и чётко выполнять указания тренера, даже на таком уровне. Что Елисеев не сделал, увы», — рассказал Губерниев в видео, выложенном в его телеграм-канале.

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