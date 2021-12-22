Дмитрий Губерниев: возникает вопрос, почему это случилось у Матвея Елисеева. Ясно одно

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу решения биатлониста национальной команды России Матвея Елисеева приостановить спортивную карьеру.
В межсезонье у Елисеева был конфликт со старшим тренером сборной России Юрием Каминским. Спортсмен перешёл в группу Сергея Башкирова.
«Матвей Елисеев объявил о том, что «Рождественская гонка» 28 декабря в Рупольдинге — это его последнее международное соревнование в нынешнем сезоне. К чемпионату России Елисеев пообещал восстановиться, понять, что происходит с его здоровьем. Разумеется, результаты ни к чёрту. Даже из Кубка IBU человек выпадает. Про Олимпиаду уж совсем говорить не приходится.
Возникает вопрос, почему это случилось у Матвея Елисеева? Мы не знаем всех глубинных процессов с точки зрения самочувствия, организма спортсмена. Ясно одно: Матвей, называя вещи своими именами, занимался самодеятельностью. Всё то, что советовали тренеры по тренировочному процессу, он почему-то каждый раз переиначивал на свой лад.
Все эти истории, как выяснилось, повторялись на протяжении последних лет. Он постоянно придумывал что-то своё, а меня учили в спорте, что спортсмен должен безоговорочно и чётко выполнять указания тренера, даже на таком уровне. Что Елисеев не сделал, увы», — рассказал Губерниев в видео, выложенном в его телеграм-канале.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.
- 22 декабря 2021
-
10:31
-
10:04
-
09:54
-
07:57
-
07:52
-
00:29
- 21 декабря 2021
-
23:10
-
22:34
-
21:37
-
20:32
-
19:09
-
15:53
-
15:23
-
15:13
-
13:46
-
13:24
-
13:10
-
13:07
-
12:55
-
12:52
-
12:07
-
12:05
-
08:38
-
08:01
-
07:41
-
07:33
-
00:55
-
00:53
-
00:39
-
00:31
-
00:24
- 20 декабря 2021
-
23:57
-
23:48
-
23:39
-
22:53