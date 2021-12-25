Шведский биатлонист Самуэльссон показал свой рождественский стол

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон показал в социальных сетях свой рождественский стол.

Напомним, в текущем сезоне Кубка мира по биатлону Самуэльссон был лидером общего зачёта, но к концу декабрьских этапов остался лишь четвёртым. Себастиан набрал 344 очка и на 8 баллов опережает российского биатлониста Эдуарда Латыпова в борьбе за «Большой хрустальный глобус».

Этапы Кубка мира будут возобновлены в начале январе 2022 года. Уже 6 января мужским спринтом стартует пятый этап мирового первенства в немецком Оберхофе. Самуэльссон поборется не только за жёлтую майку лидера общего зачёта Кубка мира, но и за первое место в зачете Кубка наций. Швеция там сейчас находится на пятой позиции, уступая лидерам из команды Норвегии 485 баллов.