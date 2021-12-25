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Виктория Сливко опубликовала пост в «Инстаграме» после победы на «Ижевской винтовке»

Виктория Сливко опубликовала пост в «Инстаграме» после победы на «Ижевской винтовке»
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Российская биатлонистка Виктория Сливко посвятила пост в «Инстаграме» своей победе в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».

«Просто сегодня получилось так, что я первый раз стала чемпионкой России в индивидуальной гонке. Я безумно рада, очень много получила позитивных эмоций. И я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку и веру. Вы так много мне пишете добрых и тёплых слов, вы моя мотивация», — подписала фото Сливко.

Публикация доступна в «инстаграме» Виктории Сливко.

На старте сезона Сливко жаловалась на несправедливые итоги отборов сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU. На контрольных стартах Сливко заняла 11-е место в спринтерской гонке и 7-е – в масс-старте. Викторию не включили ни в один из составов.

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