«Не выдержала и заплакала». Почему в сборной России полностью игнорируют победы Сливко?

В середине ноября, после контрольных гонок в Тюмени, тренерский штаб сборной России объявил состав женских команд, которые выступят на Кубке мира и Кубке IBU.

И если вопросов о формировании состава на Кубок мира почти не возникло, разве что по Ирине Казакевич, то выбор спортсменок на Кубок IBU немного удивил. И после первых трёх этапов международных соревнований этих вопросов стало ещё больше.

На Кубке мира все при деле

Миронова и Нигматуллина отобрались на Кубок мира по результатам прошлого сезона. Куклина и Резцова прошли по результатам контрольных стартов. Казакевич, несмотря на слабое выступление в Тюмени (10-е и 15-е место) попала в команду по тренерскому решению. И после трёх этапов Кубка мира кажется, что особых изменений в составе основной команды не требуется. Особенно после второго места женской команды в эстафете в Хохфильцене и результатов Ирины Казакевич на третьем этапе Кубка мира, где она стала лучшей среди россиянок в спринте и пасьюте.

Пока слабее всех на Кубке мира из россиянок выступает Лариса Куклина, которая занимает 59-е место в общем зачёте. Её позиции в основе выглядят наиболее слабо, но тренер женской команды Михаил Шашилов сразу сказал, что до Нового года ротации не будет. И своё слово держит.

«Была уверена, что еду на Кубок IBU»

Интереснее обстоят дела с женской командой, выступающей на Кубке IBU. Изначально во второй состав по спортивному принципу отобрались Наталья Гербулова (7-е и 6-е место во время контрольных стартов в Тюмени) и Анастасия Шевченко (14-е и 2-е место). А вот Евгения Буртасова (17-е и 1-е место), Анастасия Гореева (8-е и 13-е место), Тамара Дербушева (3-е и 18-е) и Екатерина Носкова (12-е и 11-е) попали в команду по тренерскому решению.

Неожиданно в состав команды Б не попала Виктория Сливко, которая в Тюмени выступила лучше Гореевой, Носковой, Дербушевой и Казакевич. Феноменального результата в Тюмени Сливко не показала – финишировала на 11-й и 7-й позициях, но всё-таки этот результат был выше, чем у половины девушек, которых во второй состав всё-таки взяли.

«Готовилась летом в команде у Михаила Викторовича Шашилова с самого первого отбора. В принципе, я была реально уверена после второй гонки чемпионата России, что еду на Кубок IBU. Нет, понятно, что я приехала 11-я и 7-я, ну какой Кубок мира? Подъехала к Михаилу Викторовичу такая радостная, думаю, ну всё, я отобралась. Он улыбнулся мне и говорит: «Подожди, что решат на тренерском собрании». Когда решались наши судьбы, кто куда едет, мы с Настей Шевченко пришли кушать после гонки, только поели и приходит в «Телеграм» уведомление: «Составы сборных команд». Думаю, о, всё! Я открываю, читаю, мы с Настей переглядываемся и не понимаем. Ни она, ни я. То ли не видим, то ли что. Где моя фамилия? Куда она потерялась? Я ещё раз перечитываю и понимаю, что меня там нет. Я просто молча унесла посуду, пошла в комнату и просто сразу не выдержала и заплакала», – рассказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

«Всё личное золото забрала»

Сейчас Сливко блистательно выступает на Кубке России. На первом этапе она выиграла два серебра и золото в трёх гонках, на втором взяла ещё две медали в личных гонках, на третьем дважды финишировала первой. То есть в семи гонках из семи Сливко поднималась на пьедестал. Тем не менее она продолжает бегать на Кубке России, и даже во второй состав её пока не берут.

Тем временем на Кубке IBU действительно высокий результат показывает только Анастасия Шевченко, которая и возглавляет общий зачёт. Буртасова один раз стала второй и в общем зачёте занимает 10-е место. Гербулова и Носкова по несколько раз попали в топ-6, Гореева пока выступает слабовато Дербушева большую часть стартов пропустила из-за коронавируса.

С одной стороны, ситуация с Казакевич показала, что спортсмену нужно давать шанс разбежаться и не отправлять на соревнования уровнем ниже после первой же неудачи. С другой – у спортсменок был целый месяц для того, чтобы показать себя, но сделать это удалось не всем. И пока даже на уровне IBU наши биатлонистки финишируют за пределами топ-20, а Сливко выигрывает все старты на Кубке России и показывает высокий уровень подготовки, распределение мест в сборной назвать справедливым сложно. Напрашивается вопрос – почему же в сборной России полностью игнорируют победы Виктории? Неужели команде не нужна биатлонистка, пребывающая в отличной форме?

Единственная причина, которой можно оправдать тренеров в данной ситуации – сложности с логистикой. Вероятно, нельзя просто отправить Викторию в Австрию или Францию, где действует куча коронавирусных ограничений. Впрочем, уже после Нового года в женской сборной можно ожидать ротацию состава. И хочется верить, что Сливко получит шанс ворваться в сборную.