Вольфганг Пихлер рассказал, почему отказался работать тренером в сборной Китая

Вольфганг Пихлер, известный немецкий тренер по биатлону, возглавлявший среди прочих женскую сборную России, рассказал, почему отклонил предложение о работе со стороны Китая. В данный момент китайских биатлонистов тренирует восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален совместно с женой Дарьей Домрачевой.

«Я почувствовал себя нехорошо, поэтому решил ответить «нет». Да и с политической точки зрения это весьма сомнительная вещь», — приводит слова Пихлера Expressen.

Отметим, что США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) из-за ситуации с правами человека в стране.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, француз Мартен Фуркад поделился своим мнением о проведении Игр в Китае.