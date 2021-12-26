Вольфганг Пихлер рассказал, почему отказался работать тренером в сборной Китая

Вольфганг Пихлер, известный немецкий тренер по биатлону, возглавлявший среди прочих женскую сборную России, рассказал, почему отклонил предложение о работе со стороны Китая. В данный момент китайских биатлонистов тренирует восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален совместно с женой Дарьей Домрачевой.
«Я почувствовал себя нехорошо, поэтому решил ответить «нет». Да и с политической точки зрения это весьма сомнительная вещь», — приводит слова Пихлера Expressen.
Отметим, что США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпийским играм – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) из-за ситуации с правами человека в стране.
Ранее пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, француз Мартен Фуркад поделился своим мнением о проведении Игр в Китае.
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