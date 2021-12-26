Губерниев: а в России есть ещё биатлонистки? Или токмо Виктория Сливко?

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на итоги спринтерских гонок на традиционных соревнованиях – «Ижевская винтовка».
«А в России есть ещё биатлонистки? Или токмо Виктория Сливко?» — написал Губерниев в своём «телеграм-канале».
Губерниев имел в виду вторую подряд победу Сливко на «Ижевской винтовке». Сегодня, 26 декабря, Сливко выиграла спринт, допустив при этом один промах, а ранее стала победительницей индивидуальной гонки, где допустила три промаха на четырёх рубежах.
«А в Поршнева продолжаю верить – Никита себя ещё покажет!» — прокомментировал результаты мужского спринта Губерниев. Его выиграл Никита Поршнев, второе место занял Рустам Каюмов, третьим стал Михаил Бурундуков. Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2014 Евгений Гараничев занял четвёртое место, допустив один промах.
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