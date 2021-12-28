Губерниев отреагировал на ситуацию с Бурундуковым, попавшим на Кубок IBU. У него нет визы
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с биатлонистом Михаилом Бурундуковым. По итогам выступлений на «Ижевской винтовке» Бурундуков попал в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU, но у него нет визы.
«Биатлонист Бурундуков попал на Кубок IBU! Но визы у него нет, и никто не может её сделать быстро, что странно! А ещё странно, что люди отбираются на международные старты, не имея виз, заграничных паспортов… Это неверие в собственные силы? Расхлябанность? А регионы о чём думают? А сами спортсмены?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее итоги отбора на январские этапы Кубка IBU прокомментировал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.
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