Президент СБР оценил ситуацию с Бурундуковым, попавшим на Кубок IBU. У него нет визы

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал ситуацию с биатлонистом Михаилом Бурундуковым. По итогам выступлений на «Ижевской винтовке» Бурундуков попал в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU, но у него нет визы.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы он поехал как можно раньше. Сегодня проходил обследования, подаём документы в Международный союз биатлонистов. В эти дни спортсмен должен пройти антидопинговый курс, думаю, препятствий быть не должно. Ещё один нюанс — виза, но это тоже в наших силах. Мы помогаем нашим регионам, если они просят помощь в оформлении визы.

У нас все вакцинированы: и спортсмены, и персонал. Наш сервис позавчера вылетел в Китай, снимут профиль трассы, сделают акцент на тест лыж, мазей. Данными будем делиться со смежными федерациями. Все находимся в одной упряжке», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.