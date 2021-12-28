Вольфганг Пихлер: слежу за результатами «Ижевской винтовки» — как-то не особо впечатлило

Немецкий специалист Вольфганг Пихлер, который ранее работал тренером женской сборной России по биатлону, рассказал о своей жизни после перенесённого немногим более года назад инфаркта.



«Сейчас я работаю с конькобежцем Нильсом ван дер Пулом в Инцелле. Я работаю в шведском олимпийском комитете, отвечаю за несколько видов спорта: биатлон, лыжи, скелетон и там же в списке коньки. Специализируюсь на циклических видах. Любой тренер может всегда позвонить мне и посоветоваться, но в случае с ван дер Пулом мы очень плотно работаем с его личным тренером.



Инфаркт был осенью 2020 года, но своё здоровье по шкале от 0 до 100% сейчас оцениваю на 100. Уже проехал две велогонки. И довольно успешно. Доктор сказал, что я рехнулся, но что поделаешь? Кстати, Алексей, бывший врач биатлонной сборной России, мой большой друг. Он постоянно говорит: «Вольфганг, ты должен понимать, тебе давно не 30 лет».



Смотрю результаты в Ижевске — как-то не особо впечатлило. Я слежу за результатами «Ижевской винтовки», мне очень интересно. Я большой друг русских. Очень рад за Каминского и за тренера женской сборной. Видно, как команды растут. Россияне должны быть вторыми. Первые — шведы, дальше вы, и я буду счастлив», — сказал Пихлер в эфире «Матч ТВ».

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