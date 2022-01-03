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Экхофф пропустит этап Кубка мира в Оберхофе

Экхофф пропустит этап Кубка мира в Оберхофе
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф не примет участия в этапе Кубка мира, который пройдёт в Оберхофе (Германия). Об этом спортсменка сообщила в интервью телеканалу TV2.

По словам норвежки, она не успела набрать форму после болезни. В связи с этим биатлонистка решила взять паузу. Экхофф является действующей обладательницей Кубка мира.

Ранее было объявлено, что мужской спринт в Оберхофе будет перенесён из-за тёплой погоды. Изменённый календарь этапа выглядит следующим образом:

7 января. 13:30. Спринт. Мужчины
7 января. 16:15. Спринт. Женщины

8 января. 14:15. Смешанная эстафета
8 января. 16:45. Сингл-микст

9 января. 14:30. Гонка преследования. Мужчины
9 января. 16:45. Гонка преследования. Женщины

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