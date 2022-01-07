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Один из членов сборной России по биатлону заразился коронавирусом в Оберхофе

Один из членов сборной России по биатлону заразился коронавирусом в Оберхофе
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Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила о проведении тестирования на коронавирус спортсменов и официальных лиц, которые приехали на этап Кубка мира в Оберхофе (Германия). Сообщается, что положительные тесты были у одного из спортсменов из сборной Швейцарии, а также у члена команды России. Речь идёт об официальном лице (тренере или сотруднике).

Заразившихся были изолированы. О произошедшем уведомлены местные органы здравоохранения. В ближайшие дни сборные России и Швейцарии будут активно тестировать на коронавирус.

Ранее стало известно о заражении российского биатлониста Эдуарда Латыпова. Он сдал два теста на коронавирус, оба оказались положительными.

Соревнования в Оберхофе стартуют сегодня, 7 января.

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