Один из членов сборной России по биатлону заразился коронавирусом в Оберхофе

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила о проведении тестирования на коронавирус спортсменов и официальных лиц, которые приехали на этап Кубка мира в Оберхофе (Германия). Сообщается, что положительные тесты были у одного из спортсменов из сборной Швейцарии, а также у члена команды России. Речь идёт об официальном лице (тренере или сотруднике).



Заразившихся были изолированы. О произошедшем уведомлены местные органы здравоохранения. В ближайшие дни сборные России и Швейцарии будут активно тестировать на коронавирус.



Ранее стало известно о заражении российского биатлониста Эдуарда Латыпова. Он сдал два теста на коронавирус, оба оказались положительными.

Соревнования в Оберхофе стартуют сегодня, 7 января.