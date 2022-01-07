Тренер сборной России оценил стрельбу Александра Логинова в победном спринте

Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов оценил стрельбу подопечных в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Победителем гонки стал россиянин Александр Логинов.

«Могу ли уже в помощники брать Бабикова? Да, Антона мы позиционируем как сильного стрелка, он много даёт молодым ребятам, подсказывает, помогает. Побегал бы он ещё лучше. Александр, я считаю, отработал сегодня очень достойно, потому что стоя он выбрал тактику на выцеливание. К сожалению, ему не повезло с последним выстрелом, попал в порыв. Он стрелял на 30-й установке, я стоял на первых трёх, но молодец, справился, один промах – это достойно. И первое место, что тут говорить.

У Даниила Серохвостова далёкие промахи. Я разговаривал с ним после финиша, он говорил, что ему задувал ветер в диоптр. Я попросил стрелять на первых двух установках, там порывы чувствуются, но, к сожалению, ветер идёт в лицо. Ветер не сносил пулю, он шёл навстречу, дул в лицо. Поэтому Даниил отмечает, что долго копошился, но не справился. Но филигранная стойка, очень радостно за Даниила, что он справился в такой сложной ветровой обстановке. Карим Халили сегодня сделал три промаха на стойке, надо поговорить, что случилось. Ветер в лицо, подходить достаточно сложно. С Цветковым тоже ещё не поговорил», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».