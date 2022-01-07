Бабиков провёл лучшую гонку на этапах Кубка мира с 2017 года

Российский биатлонист Антон Бабиков в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе провёл лучшую гонку с 2017 года. Россиянин занял 6-е место, избежав промахов. Он уступил победителю, соотечественнику Александру Логинову, 23 секунды.
30 ноября 2017 года Бабиков в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) показал пятый результат. Тогда россиянин также точно стрелял, гонка включала четыре стрельбы.
Вторым в спринте стал француз Эмильен Жаклен, который с двумя промахами уступил Логинову 6,5 секунды. Тройку лучших замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд. Он допустил один промах и отстал от Логинова на 15,1 секунды.
Гонка сложилась удачно для россиян. В топ-10 помимо Логинова и Бабикова вошёл Даниил Серохвостов, который показал 8-й результат, допустив два промаха.
- 7 января 2022
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