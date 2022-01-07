Анфиса Резцова прокомментировала победу Александра Логинова в спринте в Оберхофе

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила выступление россиян в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Победителем гонки стал Александр Логинов.
«Саша молодец, просто умница, браво! Пускай хейтеры и крикуны продолжают наезжать на Логинова, а он опять покажет им, кто настоящий боец и чемпион. Главное, чтобы Александр сохранил эту замечательную форму до Олимпиады, ещё месяц остался. Очень хочется, чтобы Логинов поехал в Пекин и забрал там золото. Также хочу похвалить сегодня Даниила Серохвостова. Он ещё совсем молодой и неопытный, а уже рвётся за нашими лидерами и навязывает им конкуренцию. Сегодня его подвела только стрельба.
Можно ли Бабикову быть довольным пятым местом? Для начала — ничего, неплохой результат. Он ведь только возвращается после этих всех передряг и болезней. Думаю, что к Олимпиаде наберёт форму и доберётся до медалей. Надеюсь, он будет неподалёку от Саши Логинова», — цитирует Резцову «Спорт-экспресс».
- 7 января 2022
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