Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина забыла пройти штрафной круг в спринте
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Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина забыла пройти штрафной круг после стрельбы стоя в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). За это она получила две минуты штрафа. На двух огневых рубежах Нигматуллина допустила три промаха — два на лёжке, один — на стойке.
Участие в гонке также принимают россиянки Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Анастасия Шевченко и Валерия Васнецова. В общем зачёте Кубка мира лидирует представительница Норвегии Марте Рёйселанд.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Пятый этап Кубка мира завершится 9 января.
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