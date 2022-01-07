Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина забыла пройти штрафной круг в спринте

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина забыла пройти штрафной круг в спринте
Комментарии

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина забыла пройти штрафной круг после стрельбы стоя в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). За это она получила две минуты штрафа. На двух огневых рубежах Нигматуллина допустила три промаха — два на лёжке, один — на стойке.

Участие в гонке также принимают россиянки Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Анастасия Шевченко и Валерия Васнецова. В общем зачёте Кубка мира лидирует представительница Норвегии Марте Рёйселанд.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Пятый этап Кубка мира завершится 9 января.

Новость по теме
Француз Жаклен и норвежец Легрейд пожали руки Логинову на церемонии награждения. Видео
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022