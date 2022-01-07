Эмильен Жаклен: просто носить лидерский биб — это уже для меня нечто новое

Лидер Кубка мира по биатлону, серебряный призёр спринтерской гонки на пятом этапе соревнований в Оберхофе (Германия) француз Эмильен Жаклен прокомментировал свой результат.

«Мне было приятно соревноваться с жёлтым бибом. Для меня не были проблемой ни ветер, ни погода в целом. Просто иметь возможность провести гонку — это уже здорово. Никакого давления из-за биба не было. Но я понимал, что могу его лишиться за день. Я хорошо знаю, что такое биатлон. Понимаю, что может случиться в таких тяжёлых условиях. Сосредоточился лишь на том, что я могу, постарался показать свой максимум. Доволен, как всё сложилось.



Конечно, здорово, когда ты в жёлтом бибе. Я с детства видел, как его носили выдающиеся спортсмены. Сразу на ум приходят французы Пуаре, Фуркад, иностранцы Бьорндален, Йоханнес и Тарьей Бё, Стурла. Это всё выдающиеся биатлонисты. В прошлом сезоне мне казалось, что я никогда не смогу примерить жёлтый биб. Думал, что мне не хватает качеств. Знаете, я не из тех, кто может выступать стабильно, сохранять спокойствие и контроль. Но мне хотелось попробовать. Доволен этим и горжусь, что доказал себе — я на это способен. Дело ещё не сделано, но просто носить лидерский биб — это уже для меня нечто новое. Рад этому.



Что изменилось по сравнению с прошлым сезоном? Многое. Я научился правильно подходить к гонкам, правильно вести себя во время гонок. Дело не только в биатлоне, а вообще во всей моей жизни. Стараюсь не то чтобы быть другим, но стараюсь расти. Иногда это непросто, потому что будто бы моё прошлое хочет вернуться. Но я с этим борюсь. Это очень интересно. Узнаю многое о себе касательно того, как я могу прибавлять», — сказал Жаклен на пресс-конференции.