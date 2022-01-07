Немецкая биатлонистка повредила ногу во время спринта в Оберхофе. Ей помогли врачи

Немецкая биатлонистка Анна Вайдель травмировала ногу во время женского спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Спортсменка потеряла равновесие на одной из отсечек дистанции и упала.

Вайдель не смогла финишировать. Первую помощь ей оказали врачи.

На момент написания новости в женском спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе лидирует норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд. Представительница Беларуси Анна Сола финишировала второй, замыкает тройку француженка Жулия Симон.

Ранее сегодня, 7 января, в Оберхофе (Германия) на этапе Кубка мира по биатлону завершился мужской спринт. Победителем гонки стал российский биатлонист Александр Логинов.

Россиянин преодолел 10-километровую дистанцию за 27 минут и 0,8 секунды. При этом он допустил один промах на огневых рубежах. Вторым стал француз Эмильен Жаклен, который с двумя промахами уступил Логинову 6,5 секунды. Тройку лучших замкнул норвежец Стурла Холм Легрейд. Он допустил один промах и отстал от Логинова на 15,1 секунды.