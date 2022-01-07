Нигматуллина объяснила ситуацию с непройденным штрафным кругом в спринте Оберхофа

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина ответила на вопрос о непройденном штрафном круге во время женского спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Мне рассказали, что я не прошла один штрафной круг. Во время гонки я этого не осознала. После гонки, когда меня спросили, почему у меня горит звёздочка напротив фамилии в протоколе, я не знала, что ответить. Для меня это странно. Обычно я нормально считаю круги. Я была уверена, что пробежала два. Не знаю, почему так получилось, у меня нет ответа. По состоянию всё было нормально. Повторюсь, во время гонки мне казалось, что я пробежала всё. Извиняюсь перед всеми, особенно перед тренерами, что испортила гонку», — сказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».

Напомним, российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина забыла пройти штрафной круг после стрельбы стоя в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). За это она получила две минуты штрафа. На двух огневых рубежах Нигматуллина допустила три промаха — два на лёжке, один — на стойке.