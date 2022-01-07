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Казакевич прокомментировала свой результат в женском спринте на этапе КМ в Оберхофе

Казакевич прокомментировала свой результат в женском спринте на этапе КМ в Оберхофе
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич, ставшая 30-й в женском спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, подвела итоги гонки.

«Гонка для меня сложилось на три из пяти. Справилась с лёжкой, но стреляла аккуратно, потому что был небольшой ветер. Стоя стреляла очень долго, выцеливала последний выстрел, но не попала. Нужно было попадать, потеряла очень много времени из-за этого. Последний круг постаралась отработать максимально. Мне повезло, что шла Динара Алимбекова, и мы прошли финишный круг вместе. Такая гонка — непростые условия.
Говорили с тренерами, что на стрельбе нужно обращать внимание на ветер, стоя стрелять на крайних установках, потому что там небольшая ложбина.

Не делала поправки, работала аккуратно, ориентировалась на ветровую обстановку», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

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