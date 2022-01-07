Казакевич прокомментировала свой результат в женском спринте на этапе КМ в Оберхофе

Российская биатлонистка Ирина Казакевич, ставшая 30-й в женском спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, подвела итоги гонки.
«Гонка для меня сложилось на три из пяти. Справилась с лёжкой, но стреляла аккуратно, потому что был небольшой ветер. Стоя стреляла очень долго, выцеливала последний выстрел, но не попала. Нужно было попадать, потеряла очень много времени из-за этого. Последний круг постаралась отработать максимально. Мне повезло, что шла Динара Алимбекова, и мы прошли финишный круг вместе. Такая гонка — непростые условия.
Говорили с тренерами, что на стрельбе нужно обращать внимание на ветер, стоя стрелять на крайних установках, потому что там небольшая ложбина.
Не делала поправки, работала аккуратно, ориентировалась на ветровую обстановку», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».
- 7 января 2022
-
18:23
-
18:14
-
18:13
-
18:05
-
18:01
-
17:59
-
17:58
-
17:56
-
17:50
-
17:48
-
17:38
-
17:34
-
17:29
-
17:25
-
17:24
-
17:19
-
17:18
-
17:15
-
17:00
-
16:57
-
16:53
-
16:15
-
16:07
-
15:57
-
15:54
-
15:48
-
15:46
-
15:38
-
15:35
-
15:32
-
15:31
-
15:30
-
15:23
-
15:23
-
15:22