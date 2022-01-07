Редькин: надеемся, девчонки подтянутся к Резцовой. По скорости и стрельбе она выделяется

Олимпийский чемпион 1992 года по биатлону Евгений Редькин прокомментировал выступление российских биатлонисток в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«На фоне ребят, конечно, результаты у девушек средние. Но очень рад, что Кристина Резцова заняла седьмое место. Это хороший и стабильный результат. По скорости и стрельбе Кристина выделяется. Сегодня порадовали ребята: и бегут, и при каких-то штрафах могут конкурировать. Девчонки, надеемся, подтянутся к Резцовой. Лидер появился, остальные будут стараться», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась женская спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Победу одержала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, допустившая один промах. Второе место поделили белоруска Анна Сола и француженка Жулия Симон, показавшие одинаковый результат. При этом Сола допустила два промаха, а Симон — один.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая лидировала после лёжки, но допустила два промаха на стойке и в итоге стала седьмой.