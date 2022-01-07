Анна Сола прокомментировала серебро в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Белорусская биатлонистка Анна Сола, завоевавшая серебряную медаль в женском спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, высказалась о гонке.
«Я ставлю цель, чтобы подиумов было больше. Понятно, что цели ставятся на Олимпиаду. Надеюсь, там тоже будут медали. Мне было тяжело настроиться на стойку после двух промахов, так как со стойкой у меня больше проблем. Но рада, что удалось справиться. Погода была не очень хорошая, было тяжело. У нас было время отдохнуть после прошлого этапа. В Анси я уже чувствовала себя уставшей, но за эти рождественские каникулы успела отдохнуть и подготовиться к стартам тренировками», — сказала Сола после спринта.
Напомним, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась женская спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Победу одержала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, допустившая один промах. Второе место поделили белоруска Анна Сола и француженка Жулия Симон, показавшие одинаковый результат. При этом Сола допустила два промаха, а Симон — один.
Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая лидировала после лёжки, но допустила два промаха на стойке и в итоге стала седьмой.
- 7 января 2022
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