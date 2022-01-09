Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлон, гонка преследования, мужчины, Оберхоф, Кубок мира, текстовая трансляция

Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе
Комментарии

Сегодня, 9 января, в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 14:30 мск.

Первым на дистанцию отправится победитель спринта, россиянин Александр Логинов. Через 7 секунд стартует француз Эмильен Жаклен, затем в борьбу вступит норвежец Стурла Холм Легрейд (+0.15). Участие в гонке также примут россияне Антон Бабиков (6-й стартовый номер; +0.23), Даниил Серохвостов (8-й; +0.26), Александр Поварницын (40-й; +1.48), Саид Каримулла Халили (45-й; +1.57) и Максим Цветков (52-й; +2.05).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Новость по теме
Даниил Серохвостов — об Антоне Бабикове: дедушка дал жару
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022