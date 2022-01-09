Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе

Сегодня, 9 января, в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 14:30 мск.
Первым на дистанцию отправится победитель спринта, россиянин Александр Логинов. Через 7 секунд стартует француз Эмильен Жаклен, затем в борьбу вступит норвежец Стурла Холм Легрейд (+0.15). Участие в гонке также примут россияне Антон Бабиков (6-й стартовый номер; +0.23), Даниил Серохвостов (8-й; +0.26), Александр Поварницын (40-й; +1.48), Саид Каримулла Халили (45-й; +1.57) и Максим Цветков (52-й; +2.05).
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
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