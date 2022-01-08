Даниил Серохвостов — об Антоне Бабикове: дедушка дал жару

Российский биатлонист Даниил Серохвостов в своём «инстаграме» отреагировал на успешное возвращение соотечественника Антона Бабикова на Кубок мира. Вчера, 7 января, Бабиков занял шестое место в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Дедушка дал жару», — написал Серохвостов о Бабикове, которого он поздравил после гонки.

Фото: «Инстаграм» Даниила Серохвостова

Серохвостов, занявший восьмое место в спринте, показал свой лучший результат в карьере (без учёта эстафет). До этого лучшим результатом Даниила было 15-е место в индивидуальной гонке на первом этапе в Эстерсунде (Швеция). Даниил дебютировал на Кубке мира в сезоне-2021/2022. Победителем спринта в Оберхофе стал ещё один российский биатлонист Александр Логинов.