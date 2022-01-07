Видеообзор женского спринта в Оберхофе, в котором Резцова стала 7-й

Накануне, 7 января, в Оберхофе (Германия) состоялась женская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Победу в нём одержала представительница Норвегии Марте Рёйселанд. Серебро завоевали сразу две спортсменки: представительница Беларуси Анна Сола и француженка Жулия Симон.

Права на видео принадлежат IBU. Видео можно посмотреть на YouTube-канале IBU TV.

Лучший результат среди россиянок показала Кристина Резцова, занявшая седьмое место. Она преодолела два огневых рубежа с двумя промахами.

Завтра, 8 января, состоятся смешанная эстафета и сингл-микст. В первой гонке, которая пройдёт в 14:15 мск, за сборную России выступят Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Во второй гонке, которая стартует в 16:45 мск, Антон Бабиков и Кристина Резцова попытаются завоевать медали для национальной команды.