Видеообзор женского спринта в Оберхофе, в котором Резцова стала 7-й

Накануне, 7 января, в Оберхофе (Германия) состоялась женская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону. Победу в нём одержала представительница Норвегии Марте Рёйселанд. Серебро завоевали сразу две спортсменки: представительница Беларуси Анна Сола и француженка Жулия Симон.
Права на видео принадлежат IBU. Видео можно посмотреть на YouTube-канале IBU TV.
Лучший результат среди россиянок показала Кристина Резцова, занявшая седьмое место. Она преодолела два огневых рубежа с двумя промахами.
Завтра, 8 января, состоятся смешанная эстафета и сингл-микст. В первой гонке, которая пройдёт в 14:15 мск, за сборную России выступят Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Во второй гонке, которая стартует в 16:45 мск, Антон Бабиков и Кристина Резцова попытаются завоевать медали для национальной команды.
- 7 января 2022
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