Ирина Казакевич — о смешанной эстафете: казалось, что могу достать Доротею Вирер
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала выступление на третьем этапе смешанной эстафеты в Оберхофе. На первом огневом рубеже она не допустила ни одного промаха, на стойке использовала два дополнительных патрона.
«Не совсем получилась концовка этапа, начало было неплохим. Справилась с лёжкой, при том, что стреляла не медленно, а в ритме. Стоя были досадные ошибки, но хорошо, что смогла закрыть с дополнительным патроном.
Заключительный круг хотелось бы пройти лучше. Казалось, что могу достать Доротею Вирер, но на равнине чуть-чуть подсела, на последних 500 метрах. И уже немка меня накатила со спуска, и я уже передала эстафету за девочками», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».
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